Гаджиев: «Когда в «Локомотиве» появился порядок - пришёл и результат»

Знаменитый тренер, а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев порассуждал о роли московского «Локомотива» в следующем сезоне РПЛ. По мнению специалиста, «железнодорожники» после текущего не самого удачного сезона будут бороться за место в первой тройке.

«Сейчас «Локомотив» - совсем иная команда по сравнению с тем клубом, что был в первой части сезона. Полагаю, они будут сражаться за место в первой тройке в следующем сезоне. В клубе появился порядок, а за ним пришёл и результат», - цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Напомним, что начинал весну в РПЛ «Локо» на 14-м месте в турнирной таблице, а закончить сезон команда Михаила Галактионова может теоретически на седьмой строчке.

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