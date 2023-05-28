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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» впервые в этом сезоне РПЛ проиграло московское дерби, пропустив четыре от «Локомотива»

28 Мая 2023 • 18:29 Комментировать (1)
Динамо Москва
2:4
Локомотив Москва
окончен

Московские «Динамо» и «Локомотив» сошлись в рамках чемпионата России. Матч 29-го тура РПЛ состоялся 28 мая на стадионе «ВТБ Арена».

Протокол игры  
Динамо Москва2:4Локомотив Москва
(1:1) Смолов Фёдор45'  
  45'Тикнизян Наир (0:1)
(2:1) Сазонов Саба55'  
  63'Глушенков Максим (2:2)
  77'Ненахов Максим (2:3)
  88'Изидор Вильсон (2:4)
Лещук ИгорьПаршивлюк Сергей 70' (Грулёв Вячеслав ( 70'  85') Сазонов СабаМаричаль НиколасСкопинцев ДмитрийГладышев Ярослав  82'Норманн Матиас 70' (Даса Элазар ( 70') Фомин ДаниилЗахарян Арсен 61' (Макаров Денис ( 61') Тюкавин Константин 70' (Кутицкий Александр ( 70') Смолов Фёдор  69' 83' (Нгамалё Николя ( 83')
Запасные: Будачёв ИванЛесовой ДаниилЛаксальт ДиегоГагнидзе ЛукаОсокин ДенисЛепский ИванШунин Антон
Лантратов ИльяНенахов МаксимКузьмичёв ИванМитай Марио  71'Тикнизян НаирКуликов Даниил 74' (Изидор Вильсон ( 74') Карпукас АртёмКамано Франсуа 46' (Глушенков Максим ( 46') Жемалетдинов Рифат 46' (Пиняев Сергей ( 46'  73') Миранчук Антон 74' (Марадишвили Константин ( 74') Дзюба Артём  39' 90' (Игнатьев Иван ( 90')
Запасные: ГилермеСмольников ИгорьФассон ЛукасРаков ВадимЩетинин МихаилХудяков Даниил
28 мая. Стадион "ВТБ Арена".

 

На предпоследнее московское дерби этого сезона «Динамо» выпустило мощную атакующую группу. Алпатов доверился Смолову, Тюкавину, Фомину, Гладышеву и Захаряну – пять россиян отвечали за созидание. У Галактионова немного разбавили атаку легионеры Камано и Тикнизян, получивший армянское гражданство, но в остальном футболисты знакомые и опытные – Дзюба, Миранчук, Жемалетдинов. Пиняев, Изидор и Глушенков остались в запасе.

Прекрасная погода, солидные составы, отсутствие турнирного давления. Всё было у команд, чтобы показать яркий, качественный футбол. И неплохой темп они задали с самого старта матча, «Динамо» больше играло в позиционном нападении, «Локомотив» жалил в контратаках. Регулярно носились футболисты от ворот до ворот, только вот опасности не возникало – дальние удары Скопинцева, да пристрелка Миранчука. Всё изменилось в концовке тайма.

Наконец-то дивиденды принёс угловой «Динамо», которых у «бело-голубых» было в разы больше. Тюкавин пробил в сторону ворот, а Дзюба в борьбе с ним расставил руки, задев мяч в итоге. После долгой паузы арбитр указал на «точку». Фёдор Смолов от правил Лантратова в правый угол, а сам пробил в левый, но банально не попал. Мяч чиркнул по штанге, отправившись за пределы поля.

Оказалось, что это всего лишь разминка. На первой добавленной минуте Дзюба ловит мяч после заброса, выигрывает борьбу у Сазонова и скидывает на Тикнизяна. Наир с шести метров расстрелял Лещука – 0:1. Но в следующей же атаке Захарян получает по ногам от Куликова, находясь в штрафной площади. Арбитр снова указывает на «точку», а Фёдор Смолов переигрывает-таки Лантратова точнёхоньким ударом под штангу – 1:1.

С задорным настроем команды вышли и на вторую половину матча, за первую её половину вновь обменявшись забитыми мячами. За «Динамо» опять сыграл корнер. Первая подача не получилась, но затем Захарян убрал на замахе защитника и навесил отлично. Саба Сазонов выиграл верх, рикошетом от перекладины вколотив мяч в ворота – 2:1. В ответ Куликов разрезающей передачей нашёл Глушенкова чуть правее центра штрафной площади, а Максим точным ударом упаковал мяч в дальний угол – 2:2.

Только после этого команды выдохнули, наступило затишье, которое в концовке прервал-таки «Локомотив». Лещук не лучшим образом выбил мяч после прострела Пиняева, набежавший Ненахов сходу пробил метров с 20. Игорь собрался уже парировать, но рикошет от Сазонова поймал его на противоходе – 2:3. А окончательно добил «бело-голубых» Вильсон Изидор, с линии вратарской площади замкнувший прострел Максима Глушенкова – 2:4.

Впервые «Динамо» проигрывает московское дерби в этом сезоне РПЛ. До этого было пять побед и две ничьи.

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Комментарии (1)
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Vladik1993-25
28 Мая 2023 в 18:37
С победой красно-зелёные!!))) Сегодня игра понравилась, особенно второй тайм!!!))В следующем сезоне нужно играть ещё лучше чтобы на что-то претендовать!!
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