«Динамо» впервые в этом сезоне РПЛ проиграло московское дерби, пропустив четыре от «Локомотива»

Московские «Динамо» и «Локомотив» сошлись в рамках чемпионата России. Матч 29-го тура РПЛ состоялся 28 мая на стадионе «ВТБ Арена».

На предпоследнее московское дерби этого сезона «Динамо» выпустило мощную атакующую группу. Алпатов доверился Смолову, Тюкавину, Фомину, Гладышеву и Захаряну – пять россиян отвечали за созидание. У Галактионова немного разбавили атаку легионеры Камано и Тикнизян, получивший армянское гражданство, но в остальном футболисты знакомые и опытные – Дзюба, Миранчук, Жемалетдинов. Пиняев, Изидор и Глушенков остались в запасе.

Прекрасная погода, солидные составы, отсутствие турнирного давления. Всё было у команд, чтобы показать яркий, качественный футбол. И неплохой темп они задали с самого старта матча, «Динамо» больше играло в позиционном нападении, «Локомотив» жалил в контратаках. Регулярно носились футболисты от ворот до ворот, только вот опасности не возникало – дальние удары Скопинцева, да пристрелка Миранчука. Всё изменилось в концовке тайма.

Наконец-то дивиденды принёс угловой «Динамо», которых у «бело-голубых» было в разы больше. Тюкавин пробил в сторону ворот, а Дзюба в борьбе с ним расставил руки, задев мяч в итоге. После долгой паузы арбитр указал на «точку». Фёдор Смолов от правил Лантратова в правый угол, а сам пробил в левый, но банально не попал. Мяч чиркнул по штанге, отправившись за пределы поля.

Оказалось, что это всего лишь разминка. На первой добавленной минуте Дзюба ловит мяч после заброса, выигрывает борьбу у Сазонова и скидывает на Тикнизяна. Наир с шести метров расстрелял Лещука – 0:1. Но в следующей же атаке Захарян получает по ногам от Куликова, находясь в штрафной площади. Арбитр снова указывает на «точку», а Фёдор Смолов переигрывает-таки Лантратова точнёхоньким ударом под штангу – 1:1.

С задорным настроем команды вышли и на вторую половину матча, за первую её половину вновь обменявшись забитыми мячами. За «Динамо» опять сыграл корнер. Первая подача не получилась, но затем Захарян убрал на замахе защитника и навесил отлично. Саба Сазонов выиграл верх, рикошетом от перекладины вколотив мяч в ворота – 2:1. В ответ Куликов разрезающей передачей нашёл Глушенкова чуть правее центра штрафной площади, а Максим точным ударом упаковал мяч в дальний угол – 2:2.

Только после этого команды выдохнули, наступило затишье, которое в концовке прервал-таки «Локомотив». Лещук не лучшим образом выбил мяч после прострела Пиняева, набежавший Ненахов сходу пробил метров с 20. Игорь собрался уже парировать, но рикошет от Сазонова поймал его на противоходе – 2:3. А окончательно добил «бело-голубых» Вильсон Изидор, с линии вратарской площади замкнувший прострел Максима Глушенкова – 2:4.

Впервые «Динамо» проигрывает московское дерби в этом сезоне РПЛ. До этого было пять побед и две ничьи.