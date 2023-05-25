Тюкавин: Смолов пихает так, что становится обидно, но тренироваться с ним — одно удовольствие

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин поделился комментарием о конкуренции с нападающим команды Фёдором Смоловым.

«Никому не легко в конкуренции. Но такой конкурент — только в плюс. Любая конкуренция идет в плюс. Хотя… не любая (смеется). Смолов — игрок топ‑уровня. Тренироваться с ним — одно удовольствие», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

Футболист признался, что Смолов иногда пихает так, что становится обидно, но, на самом деле, в этом нет ничего страшного.

В текущем сезоне 33-летний Смолов забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах. На счету 20-летнего Тюкавина 10 мячей и 7 результативных передач в 36 играх.

