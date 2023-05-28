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Алпатов объяснил выход Тюкавина и Смолова в старте «Динамо»

28 Мая 2023 • 16:46 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Локомотив Москва
1-й тайм

И.о. главного тренера «Динамо» Павел Алпатов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- Мне кажется, что перед матчем с «Локомотивом» вы были в таких схожих условиях, потому что мы все гадали, как будет выглядеть центр обороны. Сазонов в старте, хотя по нему тоже были вопросы. Для вас как увлекательно проходило определение, насколько кто готов сыграть в центре защиты и так далее?

- Я думаю, что любой тренер рад, когда у него есть два футболиста на одну позицию, но это всегда усложняет выбор перед самой игрой. Смотрели тренировочный процесс, естественно, оценили предыдущую игру, и выбор пал на этих 11 футболистов, которые сегодня вышли в стартовом составе.

- Смолов и Тюкавин сегодня опять в старте. При Йокановиче очень многие ждали, когда уже это будет происходить на каком-то постоянном порядке. При вас это происходит. «Динамо» смотрится здорово, много забивало в прошлом матче. Действительно, это самая гармоничная пара нападающих?

- «Динамо» смотрится здорово - вы имеете в виду по отношению к прошлому матчу?

- В прошлом матче смотрелось здорово, когда играли вдвоем, то есть, на это многие обращают внимание.

- Да нет, мы исходим из того, в какой форме находятся футболисты, в какой форме мы хотим их видеть на поле, и то, как мы должны реагировать на построения соперника. Благодарен футболистам, что они всю эту неделю выкладывались на тренировочных занятиях. Смолов и Тюкавин - наш выбор для этой игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Павел Алпатов
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