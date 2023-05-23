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Петрушин: «Не хочу перехваливать Захаряна и Гладышева» эксклюзив

23 Мая 2023 • 15:50 Комментировать (1)
Динамо Москва
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Локомотив Москва
28.05 16:30

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о молодых игроках «бело-голубых».

- В матче с «Торпедо» голом отметился Ярослав Гладышев. Как оцениваете его игру в текущем сезоне?

- Он здорово выходит на замену, в основном он забивает именно тогда, когда выходит со скамейки. Он же забил только два мяча в стартовом составе.

- Вы не считаете его игроком уровня Захаряна и Тюкавина?

- Посмотрите на Захаряна в прошлом сезоне и в этом. Два разных футболиста. Понятно, что шумиха с «Челси» сыграла в минус. Он сейчас не выглядит так, как в прошлом году. Молодым игрокам свойственны перепады. Они могут выдать два интересных матча, а потом пропасть куда-то. Вокруг этих ребят будет строиться команда, которая сможет бороться за медали.

- Не хотите перехваливать?

Именно так, я не хочу перехваливать Захаряна и Гладышева. Есть пример Алексея Михайличенко, который приехал в «Сампдорию» и быстро погас, хотя здесь был одним из сильнейших. Тогда команду тренировал Бошков. Михайличенко заработал большую сумму, и всё на этом. В то же время в команде был Виалли, царство ему небесное. Он вышел из бедной семьи и постоянно хотел заработать еще больше и доказать, что он может добиться самого большего.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Петрушин Арсен Захарян Константин Тюкавин Ярослав Гладышев
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Мая 2023 в 16:12
ай зато я видел игру лехи петрушина.. анекдоц-быль от дедушки..
как-то раз давно так назад сводил внучку в цырк шапито у нас в автово
сижу сурьезный.. все смеюца а мине не смишно..
внуча спрашиваеть..
- деда а ты пачему не смеешься.. тебе разве не смешно?
- не очень внуча патаму шта я видел игру самово лехи петрушина и гены еврюжихина
- дедушка а они что тоже клоуны?
- да.. еще какие..
А-ха-ха-ха! )))
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