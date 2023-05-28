2 пенальти и 2 гола в концовке тайма: «Динамо» и «Локомотив» забили по голу

В 29-м туре проходит матч между «Динамо» и «Локомотивом», командами, которые проводят этот сезон намного ниже своего потенциала. После 40 минут без голевых ударов соперники выдали огненную концовку. Артём Дзюба сыграл рукой у своих ворот - пенальти. Фёдор Смолов подошел к мячу и пробил мимо. Дзюба вскоре исправился и здорово сыграл в воздухе после подачи на дальнюю штангу, после его скидки Наир Тикнизян поразил цель и открыл счет. Но тут же у «Динамо» новый шанс. Даниил Куликов задел ногу Арсена Захаряна, и это еще один 11-метровый. Смолов на сей раз попал в створ, и голкипер не дотянулся до мяча - 1:1.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.