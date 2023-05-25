Дзюба не исключил, что сыграет против «Динамо»

Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба может сыграть в дерби против «Динамо» в рамках РПЛ, которое состоится в грядущие выходные в 29 туре первенства.

«Я надеюсь сыграть, но будет решать тренер, в любом случае. Я готов и рвусь в бой», - рассказал Дзюба пресс-службе «Локомотива» в видео на официальном клубном канале.

Дзюба не появляется на поле в составе «Локо» в последних двух матчах – у него проблемы со здоровьем. Так, форвард не сыграл в Самаре против «Крыльев Советов» в рамках 27 тура РПЛ и в домашнем матче против «Факела» в рамках 28 тура. Однако на данный момент нападающий уже тренируется в общей группе.

Напомним, в четверг Дзюба стал одним из главных героев новостей о российском футболе. Всё благодаря тому, что «Локомотив» объявил о новом контракте с 34-летним форвардом.