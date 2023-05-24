Алексеев: «Динамо» не ведёт переговоров с Яровинским

Боссы московского «Динамо» и бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский не проводили переговоров касательно возможного сотрудничества. Об этом сообщил инсайдер Константин Алексеев в своей социальной сети.

По информации источника, руководство «бело-голубых» и функционер не встречались для обсуждения деталей взаимных рабочих отношений. В то же время Алексеев подтвердил, что нынешний глава селекционной службы Нариман Акавов летом покинет клуб.

Отметим, что недавно клуб уволил главного тренера Славишу Йокановича, сейчас команду возглавляет Павел Алпатов. Ранее Яровинский уже работал в другом клубе из Москвы - он был сотрудником ЦСКА.