Быстров сомневается, что «Локомотив» будет бороться за медали в новом сезоне

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопрос о том, за какое место будет бороться «Локомотив» в следующем сезоне.

«Сможет ли клуб бороться за топ-5? Попадание в пятерку или в тройку — это разные вещи. Бороться за пятерку «Локомотив» сможет, а за тройку — вопрос», — приводит слова Быстрова издание «Спорт-Экспресс».

После 28 туров «железнодорожники» занимают девятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 39 набранных очков. В сезоне-2022/23 «Локомотиву» осталось провести всего два матча: в гостях с «Динамо» и дома с «Торпедо».