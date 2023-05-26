Аксёнов сравнил Дзюбу с Ибрагимовичем

Известный комментатор Александр Аксёнов поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Журналист сравнил 34-летнего Дзюбу с опытным нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем. По мнению Аксёнова, россиянин способен выполнять в команде те же самые функции, что и знаменитый швед.

«Сейчас Артём в первую очередь ментальный лидер. Я бы сравнил его историю со Златаном Ибрагимовичем и «Миланом». Когда швед вернулся, «Милан» стал фактурнее, оброс мышцами и через полтора года стал чемпионом Италии», — цитирует Аксёнова «Матч ТВ».

Напомним, Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале нынешнего года. За «железнодорожников» нападающий успел провести 11 матчей, забить восемь голов и отдать четыре результативные передачи.