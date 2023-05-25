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Колыванов рассказал, связывалось ли с ним «Динамо»

25 Мая 2023 • 19:12 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов ответил на вопрос о своём возможном назначении в московское «Динамо».

«Обращалось ли ко мне «Динамо»? Пока ко мне не обращались. Стал бы рассматривать предложение? Всегда можно рассмотреть любое предложение. Но сейчас мне бы вообще не хотелось пока на эту тему говорить. Давайте сезон доработаю», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Напомним, ранее пост главного тренера «Динамо» покинул Славиша Йоканович. После 28 туров столичный клуб располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 45 очков.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Текстильщик Динамо Москва Игорь Колыванов
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