В руководстве московского «Динамо» дали оценку сезону

Павел Пивоваров, занимающий пост генерального директора столичного «Динамо», дал неудовлетворительную оценку подходящему к концу сезону в исполнении «бело-голубых».

«Конечно, результаты клуба в этом сезоне мы оценим как неудовлетворительные, но сезон не закончен. Хотелось бы его завершить на положительной ноте и достойно выступить в оставшихся играх», - цитирует Пивоварова «Чемпионат».

Напомним, что в минувшем апреле «Динамо» отметило столетие со дня образования клуба. В последних двух турах Премьер-лиги «бело-голубые» сыграют с дома с «Локомотивом» и отправятся в гости к «Оренбургу». Прямо сейчас московский клуб идёт в турнирной таблице Премьер-лиги на седьмом месте, набрав 45 очков за 28 матчей.

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