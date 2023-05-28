Ненахов забил третий гол «Локомотива» в ворота «Динамо»

«Динамо» и «Локомотив» не устают забивать и забивать в матче 29-го тура Премьер-лиги. После обмена голами Фёдора Смолова и Наира Тикнизяна перед перерывом команды забили еще по разу усилиями Сабы Сазонова и Максима Глушенкова. В итоге «Локомотив» снова оказывается впереди после своей третьей голевой атаки. После того, как голкипер «Динамо» вынес мяч, нейтрализовав подачу, Максим Ненахов с подбора зарядил по воротам и при помощи рикошетов добился своего - счет стал 3:2.

«Локомотив» остается девятым и проигрывает три очка динамовцам, идущим седьмыми.

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