В «Динамо» заявили, что Шварц теоретически может вернуться в столичный клуб

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном возвращении немецкого специалиста Сандро Шварца на пост главного тренера столичного клуба.

Спортивный деятель отметил, что сохраняет контракт с экс-наставником.

«Входит ли он в шорт-лист на позицию нового тренера? Уже ответил на этот вопрос. Возможно ли теоретически возвращение Шварца в «Динамо» в обозримом будущем? Теоретически возможно», - приводит слова Гаяина журналист Севастиан Терлецкий в своём телеграм-канале.

Напомним, что Шварц покинул «Динамо» по окончании прошлого сезона, на его место был назначен Славиша Йоканович, который не смог отработать целый сезон.