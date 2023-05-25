Дьяков — о потенциальной зарплате Дзюбы в «Локомотиве»: Для 34-летнего игрока это очень хорошие деньги

Бывший футболист «Локомотива» Виталий Дьяков высказался о возможном продлении контракта нападающего Артёма Дзюбы с «железнодорожниками». Ранее сообщалось, что по новому договору форвард будет получать 10 миллионов рублей в месяц (около 1,4 млн евро в год).

«Удивляют ли меня цифры? Раз клуб готов платить Дзюбе такие деньги, значит, он заслужил. Стало быть, и «Локомотив» согласен на те условия, которые выставляет Дзюба», — приводит слова Дьякова Rusfootball. По мнению эксперта, для 34-летнего футболиста это очень хорошие деньги.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и стал автором четырех результативных передач. Действующий контракт игрока с «Локомотивом» истекает через месяц.