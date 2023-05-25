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Дьяков — о потенциальной зарплате Дзюбы в «Локомотиве»: Для 34-летнего игрока это очень хорошие деньги

25 Мая 2023 • 17:13 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Бывший футболист «Локомотива» Виталий Дьяков высказался о возможном продлении контракта нападающего Артёма Дзюбы с «железнодорожниками». Ранее сообщалось, что по новому договору форвард будет получать 10 миллионов рублей в месяц (около 1,4 млн евро в год).

«Удивляют ли меня цифры? Раз клуб готов платить Дзюбе такие деньги, значит, он заслужил. Стало быть, и «Локомотив» согласен на те условия, которые выставляет Дзюба», — приводит слова Дьякова Rusfootball. По мнению эксперта, для 34-летнего футболиста это очень хорошие деньги.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и стал автором четырех результативных передач. Действующий контракт игрока с «Локомотивом» истекает через месяц.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Виталий Дьяков
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Комментарии (1)
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Anatoliy-Kozarenko
25 Мая 2023 в 18:16
мастурбаты рулят..)
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