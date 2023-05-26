Камоцци: «Продление контракта Дзюбы — правильное решение руководства «Локомотива»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» продлил контракт с 34-летним нападающим Артёмом Дзюбой.

По мнению эксперта, руководство московского клуба поступило правильно, продлив соглашение с Дзюбой. Напомним, что новый контракт нападающего рассчитан до лета 2024 года.

«Артём всё ещё является топ-нападающим для России и способен приносить огромную пользу любой команде. Об этом говорит его статистика. С Дзюбой «Локомотив» намного опаснее и может рассчитывать на более высокие места в турнирной таблице», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

После 28 туров РПЛ «красно-зелёные» занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Свой ближайший матч «железнодорожники» проведут в воскресенье, 28 мая, против «Динамо». Начало — в 16:30 по московскому времени.