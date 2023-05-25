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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов: «Дзюба играет так, как позволяют ему соперники в РПЛ»

25 Мая 2023 • 23:01 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Бывший спартаковец Юрий Гаврилов порассуждал об игре нападающего Артёма Дзюбы. В четверг 34-летний форвард подписал с «Локомотивом» новое трудовое соглашение, рассчитанное как минимум до окончания следующего сезона, но при желании стороны смогут его продлить ещё на год.

«Нападающие - зависимые игроки, ему нужно хорошее взаимодействие с полузащитой, в «Локомотиве» такое сейчас есть. Дзюба играет так, как позволяют ему соперники. Уровень РПЛ, если мягко так сказать, теперь средненький стал», - рассказал Гаврилов «Газете.Ру».

Дзюба, напомним, не выходит на поле за свой клуб в последних двух турах Премьер-лиги из-за небольшого повреждения. Всего у форварда восемь забитых голов в 11 матчах Премьер-лиги этой весной.

Ранее текущую обстановку в «Локомотиве» прокомментировал почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Юрий Гаврилов
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