Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил первую игру форвардов «бело-голубых» Константина Тюкавина и Фёдора Смолова с начала матча.

В матче 28-го тура РПЛ против «Торпедо» исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Павел Алпатов выпустил в основном составе и Тюкавина, и Смолова. В итоге команда победила «Торпедо» со счётом 3:0.

«Не знаю, насчёт того, сильная ли эта пара, но то, что Йоканович их не использовал или использовал очень редко, это факт. Он уже в отставке, поэтому происходит у «Динамо» эмоциональный подъём. Когда случается смена тренера, всегда так происходит, им нечего терять. Молодой Тюкавин и опытный Смолов… Стоило поставить эту связку, и всё пошло», — сказал Дьяков.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает седьмое место, набрав 45 очков. 28 мая, в 29-м туре «бело-голубые» на своём поле примут «Локомотив».