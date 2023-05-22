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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков: «Стоило поставить связку Тюкавин - Смолов, и всё пошло у «Динамо» эксклюзив

22 Мая 2023 • 17:00 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил первую игру форвардов «бело-голубых» Константина Тюкавина и Фёдора Смолова с начала матча.

В матче 28-го тура РПЛ против «Торпедо» исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Павел Алпатов выпустил в основном составе и Тюкавина, и Смолова. В итоге команда победила «Торпедо» со счётом 3:0.

«Не знаю, насчёт того, сильная ли эта пара, но то, что Йоканович их не использовал или использовал очень редко, это факт. Он уже в отставке, поэтому происходит у «Динамо» эмоциональный подъём. Когда случается смена тренера, всегда так происходит, им нечего терять. Молодой Тюкавин и опытный Смолов… Стоило поставить эту связку, и всё пошло», — сказал Дьяков.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает седьмое место, набрав 45 очков. 28 мая, в 29-м туре «бело-голубые» на своём поле примут «Локомотив».


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Виталий Дьяков РПЛ Константин Тюкавин
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