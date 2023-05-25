Силкин: «Тюкавину не нужно уходить из «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о будущем нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

По мнению специалиста, несмотря на нехватку игрового времени, 20-летнему форварду стоит остаться в «Динамо» и доказать своё право выходить в стартовом составе «бело-голубых».

«Да, играет мало, но пользу он сто процентов приносит, забивает важные мячи. Парень он талантливый, ему нужно здесь пробиваться и доказывать, что он способен играть в старте. Не думаю, что в другом клубе его карьера пойдёт в гору», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 36 матчей, в которых забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Контракт молодого футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.