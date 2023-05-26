«Он слабенький»: Овечкин высказался о Дзюбе

Известный хоккеист Александр Овечкин посетил базу футбольного «Динамо», за которое он болеет. В прошлым летом Овечкин даже сыграл за «бело-голубых» в товарищеском матче против «Амкала» и отличился голом.

Пресс-служба «Динамо» показала диалог Александра Овечкина с Фёдором Смоловым.

- Ого! Бомбардир межсезонья, - сказал Смолов, приветствуя Овечкина.

- Готовлюсь, - ответил Овечкин.

- Кого будем громить? «Амкал»? 2DROTS? Выбирай.

- «Локомотив». Вызвали подмогу.

- Да?

- Конечно.

- Слушай, нормально как раз. У них Артём [Дзюба], а ты у нас потолкаешься.

- А чего с ним толкаться? Он слабенький.

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Матч Премьер-лиги между «Динамо» и «Локомотивом» пройдёт в воскресенье, 28 мая.