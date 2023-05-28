Фомин - о Йокановиче: Он написал в чат, что уходит и всё

Полузащитник и капитан московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал, как игроки столичного клуба попрощались со Славишей Йокановичем.

Игрок отметил, что серб написал в чат, что уходит - на этом прощание закончилось, однако он отметил, что когда играл в Первой и Второй лигах, то видел и не такое.

«Я к этому отнёсся так, как это и есть. Ждал чего-то другого?

Я говорю, что проходил разных тренеров. Йоканович принял такое решение — не мне его судить. Я особо не акцентировал на этом внимание», - приводит слова Фомина «Чемпионат».

Напомним, что Йоканович покинул свой пост 14 мая после разгромного поражения от грозненского «Ахмата» (0:3).