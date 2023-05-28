Смолов извинился перед болельщиками «Динамо» за результаты весенней части сезона

Форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о результатах столичного клуба в весенней части сезона.

Нападающий отметил, что весной команда пошла по наклонной, вероятно, была проведена не самая лучшая работа на сборах.

«Возможно, это связано с тем, что у Йокановича не было опыта длительных сборов — это специфика нашего чемпионата.

В год столетия клуба это не те результаты, на которые мы рассчитывали. Хотелось бы извиниться, что не выиграли Кубок и в чемпионате скатились вниз», - приводит слова Смолова Sport24.

За тур до конца чемпионата «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, опережая «Оренбург», с которым сыграет в заключительном матче, на два балла.