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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смолов извинился перед болельщиками «Динамо» за результаты весенней части сезона

28 Мая 2023 • 19:30 Комментировать
Динамо Москва
2:4
Локомотив Москва
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Форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о результатах столичного клуба в весенней части сезона.

Нападающий отметил, что весной команда пошла по наклонной, вероятно, была проведена не самая лучшая работа на сборах.

«Возможно, это связано с тем, что у Йокановича не было опыта длительных сборов — это специфика нашего чемпионата.

В год столетия клуба это не те результаты, на которые мы рассчитывали. Хотелось бы извиниться, что не выиграли Кубок и в чемпионате скатились вниз», - приводит слова Смолова Sport24

За тур до конца чемпионата «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, опережая «Оренбург», с которым сыграет в заключительном матче, на два балла. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фёдор Смолов Славиша Йоканович
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