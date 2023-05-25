Как и ожидалось, нападающий Артём Дзюба продлил контракт с «Локомотивом». Новое трудовое соглашение связывает опытного футболиста с «железнодорожниками» до конца следующего сезона, плюс в нём прописана опция возможного продления ещё на год.

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала ролик по случаю продления контракта с Дзюбой.

За «Локомотив» в чемпионате и Кубке России Артём Дзюба провёл 11 матчей. В них форвард отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами на партнёров.

Ближайший матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт 28 мая – против «Динамо» на выезде.

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