Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» выпустил ролик по случаю продления контракта с Дзюбой видео

25 Мая 2023 • 17:55 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Как и ожидалось, нападающий Артём Дзюба продлил контракт с «Локомотивом». Новое трудовое соглашение связывает опытного футболиста с «железнодорожниками» до конца следующего сезона, плюс в нём прописана опция возможного продления ещё на год.

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала ролик по случаю продления контракта с Дзюбой.

 

За «Локомотив» в чемпионате и Кубке России Артём Дзюба провёл 11 матчей. В них форвард отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами на партнёров.

Ближайший матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт 28 мая – против «Динамо» на выезде.

Больше 200 миллионов рублей: Сколько Дзюба сможет заработать в «Локомотиве»

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
18:20 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Дзюба может помочь «Локомотиву» в борьбе за высокие места»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Маслов: «Не факт, что наш календарь слабее, чем у ЦСКА»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Тюкавину не нравится Холанн
18:13 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, почему для «Локомотива» выгоден контракт с Дзюбой по схеме «1+1»
18:11 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов считает, что Дзюба заслужил новый контракт с «Локомотивом»
18:09 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и ЦСКА интересуются футболистом «Сочи»
17:55 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» выпустил ролик по случаю продления контракта с Дзюбой видео
17:52 · Россия. Премьер-лига
Якубко — о неприличном жесте: Роналду можно, Соболеву — нет
17:52 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали о переговорах с Дзюбой
17:42 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Ростов» прыгнул выше головы» 1
17:24 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин признался, что хотел бы попробовать себя в европейском клубе
17:17 · Россия. Премьер-лига
У нападающего «Химок» Руденко есть три варианта в РПЛ
17:13 · Россия. Премьер-лига
Дьяков — о потенциальной зарплате Дзюбы в «Локомотиве»: Для 34-летнего игрока это очень хорошие деньги 1
16:59 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «У ЦСКА налаженная схема, кардинальных изменений в матче с «Краснодаром» не будет»
16:50 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич: «Для «Спартака» чем выше, чем лучше»
Все новости
Рекомендуем