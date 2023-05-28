Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подвёл итог матча 29-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» уступили «Локомотиву» со счётом 2:4.

«Игра получилась очень открытая, и связано это с тем, что ни одна, ни другая команда ни на что не претендует. Поэтому играли раскрепощённо, играли в атаку, из-за этого мы увидели такую яркую игру и обилие голов.

Что касается замен, то мы прекрасно понимаем, что Пиняев и Глушенков - молодые быстрые футболисты, которые могут оживить игру у ворот противника. Поэтому имея таких запасных и Дзюбу, который делает результат, мы увидели другой «Локомотив». Но я бы не стал говорить про конкретно эту игру, потому что никому она не интересна исходя из турнирного положения», — сказал Кобелев.

В турнирной таблице РПЛ перед заключительным туром «Локомотив» с 42 очками расположился на девятой строчке, а «Динамо» с 45 очками - на седьмом.

В 30-м туре РПЛ «Локомотив» примет «Торпедо», «Динамо» сыграет на выезде против «Оренбурга». Обе игры пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 мск.