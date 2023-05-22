Ненахов не считает Малкома и Клаудиньо лучшими игроками РПЛ

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился мнением о лучших игроках нынешнего розыгрыша РПЛ.

Среди своих одноклубников футболист выделил нападающих Артёма Дзюбу и Максима Глушенкова, а также полузащитника Антона Миранчука. Кроме того, Ненахов не согласился с мнением о том, что лучшими игроками текущего сезона в чемпионате России являются бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо.

«Малком и Клаудиньо — лучшие в лиге? Я так не считаю», — цитирует Ненахова Metaratings.

После 28 туров РПЛ «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 28 мая против «Динамо». Начало — в 16:30 по московскому времени.