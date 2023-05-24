Назначен судья на матч «Краснодар» - ЦСКА

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи предпоследнего тура Премьер-лиги. Главную игру 29-го игрового дня, в которой сыграют «Краснодар» и ЦСКА, обслужит бригада Кирилла Левникова. У мониторов ему будут помогать Сергей Иванов (ВАР) и Варанцо Петросян (АВАР).

Также приведём информацию о назначениях судей на ближайшие матчи других топ-клубов чемпионата России.

«Сочи» - «Зенит»: судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Арам Петросян.

«Спартак» - «Пари НН»: судья – Артём Любимов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Алексей Стипиди.

«Динамо» - «Локомотив»: судья – Роман Сафьян; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Николай Ерёмин.

«Ростов» - «Ахмат»: судья – Виталий Мешков; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Дмитрий Сафьян.