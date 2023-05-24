Защитник «Краснодара» Кайо пропустит остаток сезона

Защитник «Краснодара» Кайо не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах сезона из-за травмы.

Напомним, бразилец получил повреждение в матче 28-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0), покинув поле во втором тайме. По информации «РБ Спорт», у Кайо была выявлена мышечная травма. Отмечается, что на этой неделе защитнику предстоит пройти повторное обследование, после которого станут известны точные сроки восстановления.

В текущем сезоне Кайо провёл за «Краснодар» 28 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. До конца сезона «быкам» осталось провести три игры — две в РПЛ и одну в Кубке России.