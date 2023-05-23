Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци уверен, что Сперцяна ждёт отличное будущее в Европе

23 Мая 2023 • 21:11 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
27.05 19:00

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци порассуждал о будущем лидера атаки «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Армянский полузащитник – один из самых талантливых игроков Российской премьер-лиги на данный момент.

«Топ футболист. Уверен, в Европе он преуспеет в Европе, о нём уже хорошо знают в Италии, но, конечно, где продолжить карьеру, он будет решать сам», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне в активе Сперцяна уже 14 голов и 13 ассистов, если брать как матчи РПЛ, так и Кубка России. Отметим, что за три оставшихся официальных матча сезона атакующий полузащитник ещё может увеличить свои показатели и даже выиграть трофей – это, напомним, Кубок России.

Ранее о молодом армянине порассуждал его партнёр по команде, ещё одно важнейшее звено в атаке «быков» Джон Кордоба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Франко Камоцци Эдуард Сперцян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
21:38 · Россия. Первая лига
«Алании» и ещё трём клубам Первой лиги отказали в лицензии для участия в РПЛ
21:29 · Россия. Премьер-лига
Лапочкин уверен, что Карасёв ошибся, удалив Рошу в московском дерби
21:19 · Россия. Премьер-лига
«Факел» получил лицензию для участия в РПЛ на следующий сезон
21:11 · Россия. Премьер-лига
Камоцци уверен, что Сперцяна ждёт отличное будущее в Европе
21:09 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Непонятно, какие сдвиги у Соболева в голове»
21:06 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» рассказал, что изменилось в команде при Евсееве
20:48 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Хотелось бы, чтобы Лунёв продолжил играть»
20:38 · Россия. Премьер-лига
Ежегодный Х Форум «Спорт. Бизнес. Инвестиции» пройдет 22 июня
20:34 · Россия. Премьер-лига
Шалимов — об удалении Соболева: Красная — это перебор, не надо из-за глупости игрока ломать игру
20:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Роши отреагировал на претензии «Спартака»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Садыгов заявил, что у «Химок» не будет конкурентов в Первой лиге
20:26 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев уверен, что «Спартак» наберёт шесть очков и возьмёт серебро РПЛ
20:20 · Россия. Премьер-лига
Продолжается регистрация на фестиваль спортивного бизнеса SPORT. BUSINESS. PEOPLE
20:13 · Россия. Премьер-лига
В боснийском футбольном союзе не отказываются от матча с Россией
20:05 · Россия. Премьер-лига
40-летний Кашчелан завершит игровую карьеру в конце сезона
Все новости
Рекомендуем