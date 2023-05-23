Камоцци уверен, что Сперцяна ждёт отличное будущее в Европе

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци порассуждал о будущем лидера атаки «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Армянский полузащитник – один из самых талантливых игроков Российской премьер-лиги на данный момент.

«Топ футболист. Уверен, в Европе он преуспеет в Европе, о нём уже хорошо знают в Италии, но, конечно, где продолжить карьеру, он будет решать сам», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне в активе Сперцяна уже 14 голов и 13 ассистов, если брать как матчи РПЛ, так и Кубка России. Отметим, что за три оставшихся официальных матча сезона атакующий полузащитник ещё может увеличить свои показатели и даже выиграть трофей – это, напомним, Кубок России.

Ранее о молодом армянине порассуждал его партнёр по команде, ещё одно важнейшее звено в атаке «быков» Джон Кордоба.