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Масалитин: «ЦСКА кровь из носу надо побеждать «Краснодар» эксклюзив

27 Мая 2023 • 14:25 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 3.20 X 3.70 2 2.30
Через 3 ч. 45 мин.

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «армейцами» и «Краснодаром».

- Вы видите свой бывший клуб фаворитом в этом матче?

- ЦСКА нужно побеждать, если команда хочет претендовать на серебряные медали. Надо доказать болельщикам, что со «Спартаком» была осечка. «Краснодар» постепенно находит свою игру после смены тренера, команда становится кусачей и неприятной. «Зенит» уже ощутил на себе этот факт. Клуб стабилизирует состав, пока имеет право спокойно проигрывать. Поражение особой роли не сыграет. ЦСКА кровь из носу надо одерживать победу. Парням надо доставать последние силы и показывать результат. «Спартак» показал, что сильные стороны ЦСКА можно нейтрализовать.

- Ждёте открытого футбола?

- Думаю, «Краснодар» не будет играть дома от обороны. Клуб не умеет играть от защиты, хотя я ждал, что Ивич будет ставить игру именно от обороны. ЦСКА тоже нашёл свою манеру, пришёл результат, а спортсмены на поле стали получить удовольствие. Закрытого матча не жду.

- Для вас это главный матч выходных в РПЛ?

- «Локомотив» и «Динамо» ничего не решают, так что я жду открытого футбола в исполнении этих команд. Наверное, это матч тура, да.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Валерий Масалитин
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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