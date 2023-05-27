Агент Кади не исключил возможности, что его клиент сыграет в этом сезоне

Агент футболиста «Краснодара» Кади Боржеса, Хельсио Алиск, рассказал о состоянии своего клиента.

«У Кади все отлично, но с ЦСКА сегодня он точно не сыграет. Но, возможно, в этом сезоне он еще сможет выйти на поле», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что Боржес получил перелом лицевой кости в матче против «Спартака» после столкновения с капитаном столичного клуба Георгием Джикия.

В последнем туре «быки» сыграют против грозненского «Ахмата», а 11 июня их ожидает матч против столичного ЦСКА в рамках Суперфинала Кубка России, который состоится в «Лужниках».