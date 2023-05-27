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Агент Кади не исключил возможности, что его клиент сыграет в этом сезоне

27 Мая 2023 • 18:00 Комментировать
Краснодар
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ЦСКА Москва
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Через 0 ч. 41 мин.

Агент футболиста «Краснодара» Кади Боржеса, Хельсио Алиск, рассказал о состоянии своего клиента.

«У Кади все отлично, но с ЦСКА сегодня он точно не сыграет.  Но, возможно, в этом сезоне он еще сможет выйти на поле», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что Боржес получил перелом лицевой кости в матче против «Спартака» после столкновения с капитаном столичного клуба Георгием Джикия.

В последнем туре «быки» сыграют против грозненского «Ахмата», а 11 июня их ожидает матч против столичного ЦСКА в рамках Суперфинала Кубка России, который состоится в «Лужниках». 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Боржес Хельсио Алиск
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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