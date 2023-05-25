«Краснодар» намерен сохранить Олусегуна, но футболист хочет уйти

«Краснодар» намерен сохранить в составе команды нигерийского нападающего Олакунле Олусенуна, однако сам футболист рассчитывает покинуть российский клуб ближайшим летом.

По информации «РБ Спорт», главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич планирует продолжить работу с Олусегуном и в следующем сезоне. Сам же нападающий недоволен своим игровым временем и хочет перейти в команду, где сможет получать больше игровой практики. Отмечается, что сейчас сторона футболиста общается с несколькими европейскими клубами.

В текущем сезоне 21-летний Олусегун провёл за «Краснодар» 29 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нигерийца в 1,7 миллиона евро.