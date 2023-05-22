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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко считает, что «Краснодар» ещё не вышел на пик формы

22 Мая 2023 • 19:37 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
27.05 19:00

Максим Деменко, некогда российский игрок «Краснодара», полагает, что «быки» ещё не достигли максимального пика своей формы в подходящем к концу сезоне.

«Не сказал бы, что команда на пике формы. В матче с «Зенитом» они хорошо выглядели, а с «Ростовом» уже уверенно смотрелись на поле. К Суперфиналу Кубка команда подходит в оптимальном состоянии», - цитирует Деменко «РБ Спорт».

Напомним, что 11 июня «Краснодар» во второй раз в клубной истории сыграет в главном матче Кубка России – в Суперфинале турнира подопечным Владимира Ивича предстоит сразиться с московским ЦСКА. Ивич может стать творцом первого трофея в истории «Краснодара».

Кордоба: «Ивич идеально доносит информацию до футболистов»

 

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Краснодар Максим Деменко
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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