Деменко считает, что «Краснодар» ещё не вышел на пик формы

Максим Деменко, некогда российский игрок «Краснодара», полагает, что «быки» ещё не достигли максимального пика своей формы в подходящем к концу сезоне.

«Не сказал бы, что команда на пике формы. В матче с «Зенитом» они хорошо выглядели, а с «Ростовом» уже уверенно смотрелись на поле. К Суперфиналу Кубка команда подходит в оптимальном состоянии», - цитирует Деменко «РБ Спорт».

Напомним, что 11 июня «Краснодар» во второй раз в клубной истории сыграет в главном матче Кубка России – в Суперфинале турнира подопечным Владимира Ивича предстоит сразиться с московским ЦСКА. Ивич может стать творцом первого трофея в истории «Краснодара».

Кордоба: «Ивич идеально доносит информацию до футболистов»