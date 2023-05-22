Мостовой: «Кто займёт второе место в РПЛ? Какая разница? Что это даёт?»

Бывшему полузащитнику «Спартака» Александру Мостовому всё равно, на каком месте «красно-белые» финишируют в чемпионате России в этом сезоне. Напомним, благодаря победе во вчерашнем дерби над ЦСКА, команда Гильермо Абаскаля сократила отствание от второй строчки на одно очко за два тура до конца чемпионата.

«Кто займёт второе место в РПЛ? Честно – мне всё равно. Удержит ЦСКА или не удержит? Какая разница? Что это даёт?», – высказался Мостовой в беседе с «Газета.Ру».

Напомним, «Спартаку» в оставшихся матчах этого розыгрыша РПЛ предстоит сыграть с «Пари НН» и «Крыльями Советов», тогда как ЦСКА ожидают встречи с «Ростовом» и «Краснодаром».