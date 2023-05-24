Хавбек ЦСКА Зделар избежал дисквалификации за ругательные слова о ВАР

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар не был дисквалифицирован за свои ругательные слова о ВАР. КДК РФС назначил футболисту штраф в размере 50 тысяч рублей за неспортивное поведение. Артур Григорьянц, который возглавляет КДК, отметил, что ненормативные слова Зделара не имели адресата.

Напомним, что КДК отменил красную карточку защитника ЦСКА Виллиана Роши. Футболист сможет помочь команде в ближайшем матче Премьер-лиги против «Краснодара», который пройдёт в субботу, 27 мая.

Добавим, что ЦСКА на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.