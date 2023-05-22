Кордоба: «Сперцян может проявить себя в любом чемпионате»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о перспективах своего одноклубника Эдуарда Сперцяна в Европе.

По мнению колумбийского футболиста, 22-летний армянин способен проявить себя в любой европейской лиге. Отметим, что сам Кордоба ранее выступал в чемпионатах Испании и Германии.

«У Эда высокое качество игры. Он хороший футболист, который может заиграть в Европе. Будущее Сперцяна полностью в его руках. Ла Лига, Бундеслига – он может проявить себя в любом чемпионате, в котором только захочет», — цитирует Кордобу Sport24.

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 38 матчей, забил 14 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.