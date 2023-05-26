Селюк назвал условие победы «Краснодара» над ЦСКА

Известный агент Дмитрий Селюк высказался насчёт предстоящего матча Премьер-лиги России между «Краснодаром» и ЦСКА.

Напомним, что «Краснодар» и ЦСКА сыграют в предпоследнем туре чемпионата России в субботу, 27 мая.

«Краснодар» захочет показать, что они не хуже ЦСКА, просто так сложилось, что они на шестом месте. Если «Краснодар» будет играть с душой и посчитает этот матч важным, то он выиграет. Если будет играть постольку-поскольку и беречь силы и игроков на суперфинал Кубка, то тогда может выиграть ЦСКА», - сказал Селюк, чьи слова приводит Metaratings.

Селюк также отметил, что в предстоящем матче он ожидает забитых голов в исполнении обеих команд. При этом агент ожидает, что игровое преимущество будет на стороне «Краснодара».

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА стартует 27 мая в 19:00 по московскому времени.