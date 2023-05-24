Бывший футболист Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об интриге за второе место в чемпионате России.

«У «Спартака» легче календарь, но кажется, что ЦСКА тяжеловато будет психологически, и следующий матч для него важно выиграть. Сначала «Краснодар», а потом «Ростов». Что касается «Краснодара», если ЦСКА обыграет «быков», то всё-таки уже не отдаст серебро. «Армейцам» важно было сыграть вничью со «Спартаком». Но борьба существует, и непонятно, как сыграют конкуренты. После поражения ЦСКА дал повод своим соперникам по максимуму набирать очки», — сказал Деменко.

На втором месте в турнирной таблице чемпионата России располагается ЦСКА, набрав 54 очка после 28 туров. 27 мая команда Владимира Федотова сыграет на выезде против «Краснодара».

«Спартак» идёт на третьей строчке, отставая от ЦСКА на одно очко. В 29-м туре «красно-белые» примут «Нижний Новгород».