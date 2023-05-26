Масалитин уверен в том, что ЦСКА и «Краснодар» сыграют результативно

Московскому ЦСКА предстоит сыграть с «Краснодаром» дважды - уже завтра в рамках двадцать девятого тура РПЛ, а затем в финале Фонбет Кубка России. Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин уверен в том, что матч чемпионата получится результативным. Он ждет три-четыре забитых мяча от фаворита - от армейцев, разумеется.

- «Краснодар» сейчас наигрывает состав, привыкает к новому тренеру. ЦСКА надо выигрывать. Думаю, команды забьют минимум три-четыре мяча, - цитирует слова Валерия Масалитина Газета.Ru.

До конца российского чемпионата Премьер-лиги остаются еще два тура.