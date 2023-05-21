Гришин: ЦСКА должен выиграть два матча и не смотреть на соперников

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о борьбе за второе место в РПЛ. 21 мая «армейцы» проиграли «Спартаку» (1:2) в 28-м туре чемпионата России, но сохранили за собой второе место.

«Спартак» уже подпирает в турнирной таблице. Чтобы уже ни о чем не думать и не смотреть на соперников, надо выигрывать две игры. А потом уже готовиться к Суперфиналу Кубка России», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

После 28 туров ЦСКА располагается на второй строчке в РПЛ, имея в своем активе 54 набранных очка. «Спартак» располагается на третьей позиции, отставая от «красно-синих» на один балл.

В оставшихся турах команда Владимира Федотова сыграет с «Краснодаром» и «Ростовом», а «Спартак» встретится с «Пари НН» и «Крыльями Советов».