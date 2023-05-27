Генич раскритиковал игру Чалова в матче против «Краснодара»

Известный комментатор Константин Генич высказался об игре нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова в матче 29-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».

«Редкий матч для весны, но сегодня у Феди Чалова легче посчитать ТОЧНЫЕ передачи, чем потери мяча, вообще не попал в игру», - написал Генич в своём телеграм-канале.

Поединок завершился безголевой ничьей. Таким образом, ЦСКА увеличил отрыв от «Спартака» до двух очков, но при это у подопечных Гильермо Абаскаля есть одна игра в запасе.

Завтра, 28 мая, «красно-белые» на «Открытие Банк Арене» сыграют против футбольного клуба «Пари НН».