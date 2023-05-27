Агкацев: «Я доволен парнями, как они играли, как они отдавались полностью»

Лучший футболист матча «Краснодар» - ЦСКА Станислав Агкацев (0:0) поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Игра достаточно тяжелой получилась. Обе команды играли в атаку. Мне кажется, болельщикам должна была понравиться эта игра, было много опасных моментов. Я доволен парнями, как они играли, как они отдавались полностью. Кажется, у нас получилась игра.

- Момент со штрафным, когда «отстегнули руку» для удара Дивеева. Это, наверное, один из лучших сэйвов этого сезона. Как вы сами видели этот эпизод?

- На самом деле удар не настолько был опасен. Опаснее было, что игроки ЦСКА перекрыли мне обзор, и я увидел мяч только в последний момент. Поэтому было тяжело. А так я бы не сказал, что удар был слишком тяжелым.

- У вас не так много практики было в этом сезоне. Сейчас вы два матча подряд выходите в стартовом составе. Это две подряд игры на ноль.

- Я благодарен, что мне доверили эти две игры. Я старался выкладываться по полной и зарекомендовать себя, что я могу играть и достоин играть.

- Тренер сказал, что еще минимум месяц назад было принято решение, что два матча вы получите в чемпионате.

- Я об этом узнал после игры с «Уралом».

- А с Матвеем Сафоновым как-то обсуждали ситуацию? У кого сколько игрового времени, как, что.

- Да нет. Мы с Матвеем это не обсуждали, мы готовились к игре, он мне помогал готовиться к этим играм.

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- У вас еще игра в Грозном. А дальше финал. Вы боретесь за место в воротах?

- Ну, конечно. Я всегда борюсь за место в основе, каждый день и на каждой тренировке.