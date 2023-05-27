Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и ЦСКА.

- Сегодня ЦСКА встретится с «Краснодаром». Такой календарь играет на руку «быкам»?

- «Краснодар» показывает привлекательную результативную игру. Команда двигается вперёд за счёт тренера, который определился с возможностями игроков. Перед ЦСКА стоят уж больно большие задачи, так что от «армейцев» жду максимума. Мотивация у них куда выше, чем у «Краснодара». Борьба за серебро будет идти до последнего тура. ЦСКА не позволит себе роскошь в виде поражения «Краснодару».

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Краснодар» - ЦСКА. Команды начнут матч в 19:00 по московскому времени.