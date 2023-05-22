Кордоба заявил, что не собирается переходить в «Зенит» или «Спартак»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос о том, смог бы он когда-нибудь в будущем перейти в «Зенит» или «Спартак».

«Нет. «Краснодар» и так клуб высокого уровня. Играл шесть лет в Бундеслиге и сейчас не вижу никакой разницы», — приводит слова Кордобы Sport24.

Напомним, Кордоба защищает цвета «Краснодара» с лета 2021 года. Ранее он выступал в чемпионатах Германии и Испании. В текущем сезоне 30-летний колумбиец провёл за южан 35 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.

Действующий контракт Кордобы с «Краснодаром» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро.