Бывший игрок ЦСКА Максим Боков в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» назвал «армейцев» фаворитами в борьбе за второе место в чемпионате России.

«Фаворит – ЦСКА. Остаётся по-прежнему, несмотря на поражение. Вы сами видели какое это поражение было. Всё равно «армейцы» больше всех по игре достойны серебра. Да и вообще по матчам в весенней части сезона они идут ровнее всех. Поэтому ЦСКА больше всех достоин быть вторыми по итогам чемпионата», — сказал Боков.

В 28-м туре ЦСКА под руководством Владимира Федотова проиграл «Спартаку» (1:2), но остался на втором месте в турнирной таблице. В активе у ЦСКА 54 очка, у «Спартака», который идёт на втором месте, на одно меньше.