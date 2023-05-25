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Агент Барбоза: «Слышал, что к Сперцяну есть интерес со стороны европейских клубов»

25 Мая 2023 • 15:10 Комментировать
Краснодар
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ЦСКА Москва
1 3.30 X 3.65 2 2.10
27.05 19:00

Известный португальский агент Паулу Барбоза рассказал об имеющемся интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну со стороны клубов из Европы. 

«Я конкретного ничего не знаю, но слышал, что к нему есть интерес со стороны европейских клубов. Сперцян – талантливый футболист, он сможет проявить себя в Европе», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Также Барбоза подчеркнул, что армянский паспорт облегчит Сперцяну переход в европейский клуб.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провёл за «Краснодар» 38 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Паулу Барбоза Эдуард Сперцян
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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