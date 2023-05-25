Агент Барбоза: «Слышал, что к Сперцяну есть интерес со стороны европейских клубов»

Известный португальский агент Паулу Барбоза рассказал об имеющемся интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну со стороны клубов из Европы.

«Я конкретного ничего не знаю, но слышал, что к нему есть интерес со стороны европейских клубов. Сперцян – талантливый футболист, он сможет проявить себя в Европе», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Также Барбоза подчеркнул, что армянский паспорт облегчит Сперцяну переход в европейский клуб.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провёл за «Краснодар» 38 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.