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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин назвал фаворита в борьбе за серебро в РПЛ

24 Мая 2023 • 16:55 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
27.05 19:00

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о том, кто займёт второе место в турнирной таблице РПЛ.

«Я думаю, ЦСКА остается фаворитом за второе место, раз он опережает «Спартак» в таблице за два тура до конца. Они постараются удержать это преимущество», — приводит слова Лепёхина «Спорт Уик-энд».

После 28 туров ЦСКА занимает второе место в чемпионате России, набрав 54 очка. «Спартак» располагается на третьей позиции, имея в своем активе 53 зачетных балла.

В оставшихся матчах сезона «армейцы» сыграют с «Краснодаром» и «Ростовом», а «красно-белые» встретятся с «Пари НН» и «Крыльями Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Константин Лепёхин
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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