Бабаев — о возможном участии Мойзеса в договорном матче: «Мы уверены в правоте нашего футболиста»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слухи о том, что защитник Мойзес участвовал в договорном матче в чемпионате Бразилии. Напомним, футболист находится в ЦСКА в аренде, контракт игрока принадлежит «Интернасьоналу».

«Уже разбираемся. Пока похоже на вброс. Мы уверены в правоте нашего футболиста. Не думаю, что связано с его выкупом летом. Ситуация не должна повлиять на выкуп. ЦСКА намерен выкупить Мойзеса», — передает слова Бабаева «Чемпионат».

В текущем сезоне 28-летний игрок принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил один мяч и сделал три ассиста. Трансферная стоимость защитника оценивается в 3 миллиона евро.