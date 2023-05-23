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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: «Обсуждать тему Игнашевича в ЦСКА не нужно, Федотов работает очень хорошо»

23 Мая 2023 • 12:32 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
27.05 19:00

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном назначении Сергея Игнашевича на пост главного тренера «армейцев».

Гришин считает, что сейчас обсуждать кандидатуру 43-летнего специалиста нет никакого смысла, так как нынешний наставник ЦСКА Владимир Федотов хорошо справляется со своими обязанностями.

«В клубе главный тренер Федотов, он работает очень хорошо. В ближайшее время он будет главным тренером «армейцев», поэтому даже обсуждать не нужно Игнашевича в ЦСКА. О тренерских качествах Сергея будем говорить, когда его увидим в РПЛ», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

Напомним, что сейчас Игнашевич возглавляет калининградскую «Балтику», которая сумела добыть путёвку в РПЛ по итогам нынешнего розыгрыша Первой лиги. За два тура до конца сезона «Балтика» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Рубина» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Балтика Сергей Игнашевич Владимир Федотов Александр Гришин
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