Сафонов в запасе: «Краснодар» выбрал состав на битву с ЦСКА

В главном матче предпоследнего тура Премьер-лиги России будут сражаться «Краснодар» и ЦСКА. Наставник краснодарских «быков» Владимир Ивич принял решение выпустить на поле с первых минут следующих исполнителей:

Агкацев, Петров, Рамирес, Литвинов, Арутюнян, Ионов, Сперцян, Батчи, Кевин Пина, Олусегун, Дэвид.

Отметим, что голкипер Матвей Сафонов начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА стартует в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 19:00. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.