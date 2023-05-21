Акинфеев поучаствовал в пяти голевых комбинациях – это лучший результат сезона РПЛ

Легендарный голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в текущем сезоне поучаствовал уже в пяти комбинациях своей команды, которые привели к забитому голу. Об этом сообщает Opta Sports.

Теперь их теперь у вратаря армейцев пять, что является лучшим результатом в РПЛ для голкиперов. Столько же – у опытного стража ворот «Динамо» Антона Шунина. По четыре участия в голевых комбинациях у голкипера «Зенита» Михаила Кержакова и голкипера «Спартака» Александра Селихова.

Напомним, сегодня вечером Акинфеев поучаствовал в забитом голе в ворота московского «Спартака» в рамках дерби (1:2).